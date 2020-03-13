Kars'ta "Meslektaşlarının Gözüyle Mehmet Akif Ersoy"etkinliği
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Kars'ta "Meslektaşlarının Gözüyle Mehmet Akif Ersoy"etkinliği

Kars'ta, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yıldönümü dolayısıyla "Meslektaşlarının Gözüyle Mehmet Akif Ersoy" anma etkinliği düzenlendi.

13.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:18
Kars'ta

Kars'ta, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. Yıldönümü dolayısıyla "Meslektaşlarının Gözüyle Mehmet Akif Ersoy" anma etkinliği düzenlendi.


Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ve Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı ile birlikte Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.


Etkinliğe Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Cihan ve Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül ile Veteriner Fakültesi'nden akademisyenler ve fakülte öğrencileri katıldı.


Etkinlikte Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Cihan ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu birer konuşma yaptı.


Doç. Dr. Ali Yiğit, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve mesleğe bakış konusunda sunumunu gerçekleştirdi.


Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül "Meslektaşım Mehmet Akif Ersoy" adlı sunumda İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un edebi yönünün yanında kamuoyunda çokça bilinmeyen mesleği olan Veteriner Hekimliği üzerine değerlendirmelerde bulundu.


Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, "İstiklal Marşının Yazarı Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ülkemize mal olmuş edebi kişiliğinden ziyade kamuoyunda pek bilinmeyen mesleği olan Veteriner Hekimliğine vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmayı amacındaydık. Mehmet Akif'in dizelerinde yer alan "Çünkü bir tecrübe etsen senin aklın da yatar, bize insan hekiminden daha lazım baytar" düsturunu tüm ülke kamuoyumuza da duyurmayı mesleki bir borç olarak görüyorum. Birinci sınıftaki öğrenci arkadaşlarımıza sembolik olarak önlük giydirme töreninde Bölge Veteriner Hekimleri Odası olarak mesleki yaka rozetlerinden hediye ettik. Mesleki bilince, meslek etiği ve deontolojisine, Mehmet Akif Ersoy gibi meslek büyüklerimize haiz olmaları, hekimlik misyonundan hayatları boyunca uzaklaşmamaları için mesleki yaka rozetlerinin anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mezunu Meslektaşımız Dünyaca ünlü ebru süsleme sanatçısı Atilla Can da bizlere geleneksel ebru sanatı ile ilgili bilgiler verdi. Kendilerine teşekkürü bir borç biliriz. Bölge Veteriner Hekimleri Odası olarak Veteriner Fakültesi Dekanlığımız ile işbirliğimiz artarak devam edecek. Kendilerine davetleri ve bize meslektaş adayı öğrenci arkadaşlarımıza mesleği anlatma fırsatı verdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.


Yapılan sunumların ardından Veteriner Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine geleneksel önlük giydirme töreni gerçekleştirildi. Etkinliğin son bölümünde Türk Süsleme Sanatçısı Veteriner Hekim Atilla Can tarafından geleneksel ebru süsleme sanatı konusunda uygulamalı bir workshop etkinliği yapıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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