Köpek ile iki kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
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Köpek ile iki kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Kağızman ilçesinde birlikte büyüyen iki kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde birlikte büyüyen iki kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Kötek köyünde birlikte gezen kediler ile köpeğin renkli görüntüleri insanların da dikkatini çekiyor.

Köpeğin sahibi Salih Irgalı, kediler ile köpeğin bu dostluğunu görenlerin çok şaşırdığını söyledi.

Sevimli dostların birbirlerinden ayrılmadığını ifade eden Irgalı, "Kedilerimizin kangal köpeğiyle olan dostlukları çok güzel. Köpeğimiz kedileri o kadar seviyor ki onlarla oynamadan duramıyor. Kediler de kendilerine sevgisini sunan köpeğin bir an olsun yanından ayrılmıyor." diye konuştu.

Köpek ile iki kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Köpek ile iki kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Köpek ile iki kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Köpek ile iki kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Köpek ile iki kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Köpek ile iki kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

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