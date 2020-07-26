Kars'ta Kızılay'a kan bağışı kampanyası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars'ta Kızılay'a kan bağışı kampanyası

Kars'ta Kızılay'a kan bağışı kampanyasıDÜNYAYI ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle kan stoklarında düşme yaşanması üzerine başlatılan kan bağışı kampanyasına Karslılar yoğun ilgi gösterdi.

26.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 26.07.2020 10:27

Kars'ta Kızılay'a kan bağışı kampanyası

DÜNYAYI ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle kan stoklarında düşme yaşanması üzerine başlatılan kan bağışı kampanyasına Karslılar yoğun ilgi gösterdi.

Pandemi ve ramazan ayında düşen kan stoklarına takviye amaçlı yurdun dört bir yanında kan bağışı kampanyaları düzenleniyor. Kızılay Kars Şubesi de kan bağışı organizasyonlarına hız verdi. Kan merkeziyle işbirliği içinde yapılan organizasyon kapsamında Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Konağı önünde Kan Bağış Kampanyası başlatıldı. 2 gün sürecek olan kan bağış kampanyasına Karslılar büyük ilgi gösterdi. Bir ünite kanın 3 hayat kurtardığının farkında olan Karslılar, pandemi sürecinde de kan bağışına destek için adeta sıraya girdi.

Belli aralıklarla kan vererek bunu alışkanlık haline getirenler özellikle de kan verdikten sonra "Kanınızla 3 hayat kurtarıldı" şeklinde geri dönüş aldıklarını belirterek bundan büyük haz duyduklarını belirttiler. Kan vermenin bir öneminin de bulunması zor olan kan gruplarının teminine kolaylık sağlandığını kaydettiler. Vatandaşlar, sağlıklı her bireyin kan vermesi gerektiğini çünkü herkesin hayatı bolunca mutlaka kana ihtiyacının olabileceğini vurguladılar.

Kızılay Kars Şubesi Başkanı Sıddık Demir, "Türk Kızılay'ı olarak Türkiye genelinde Kızılay Kan Merkezimizin stoklarında meydana gelen düşüşten dolayı bu çalışmaları yapıyoruz. Stokları yeniden düzene sokmayı hedefliyoruz. Kars'ta da kan merkezi işbirliği ile yaptığımız bu faaliyetle kan stoklarını normale çevirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda 'bir ünite kan vermek 3 canı kurtarır' sloganıyla yaptığımız bir kan bağışı kampanyasıdır. Kişilerin kendi sağlık

Kars şehir merkezindeki iki günlük çalışmanın ardından ekipler Pazartesi ve Salı günlerinde de Kağızman ilçesinde kan bağışlarını kabul edecekler.

Kars'ta Kızılay'a kan bağışı kampanyası

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı Yaşam
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Güncel
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında 3. Sayfa
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı 3. Sayfa
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı
Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yaşanan krizi dobra dobra anlattı
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yaşanan krizi dobra dobra anlattı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor
Galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi bir artış daha bekliyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Akar Mensur Işık Fatih Sultan İlhan Cihaner Pınar Gültekin
Magazin Can Bonomo Ajda Pekkan Huysuz Virjin Öztürk Serengil
Spor İrfan Buz Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aziz Yıldırım
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Kars'ta Kızılay'a kan bağışı kampanyası - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 10:50:26. #1.14#
title