Kars'ta Kereste Yüklü Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı
Kars'ta devrilen kereste yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kars'ta devrilen kereste yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Ahmet Yıldırım idaresindeki 07 R 1266 plakalı kereste yüklü kamyonet Paşaçayır mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonetteki kerestelerin yola savurulması nedeniyle trafiğe kapanan yol, Kars Belediyesi ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.