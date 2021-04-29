Kars'ta kayısı ağaçlarını dolu vurdu

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan dolu, çiçek açan kayısı ağaçlarına zarar verdi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan dolu, çiçek açan kayısı ağaçlarına zarar verdi.

Aras Nehri yatağında bulunan ve verimli topraklara sahip ilçenin Kesikköprü, Toprakkale ve Kümbet mahallelerinde aniden etkili olan dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Kayısı üreticilerinden Bülent Atış, kayısı ağaçlarının bu yıl çok güzel çiçek açtığını ancak dolunun etkili olmasıyla zarar gördüğünü belirterek, "Aşırı derecede dolu kayısı araçlarına zarar verdi, kayısı ağaçlarımız zarar görürken çoğu filizler de döküldü. Dolu nedeniyle kayısılarımız en büyük zararı gördü. Yetkililerden bu konuda, özellikle kayısı üreticilerini desteklemesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik