Kars'ta kablo hırsızlığı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kars'ta kablo hırsızlığı yapan şüpheli suçüstü yakalandı

Kars'ta kablo hırsızlığı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Kağızman ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kağızman'da 4 mahalleden internet kablosu çaldığı belirlenen A.K'nin (35) yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, 6 aylık takip sonrası zanlıyı Aydınkavak köyünde kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladı.

Zanlı A.K'nin bir ahırda sakladığı çalıntı internet kabloları da ele geçirildi.

A.K'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kars'ta kablo hırsızlığı yapan şüpheli suçüstü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son dakika... Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği 'Onur Operasyonu' kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı Mersin'de tutuklandı.
Son dakika... Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği "Onur Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı Mersin'de tutuklandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Arda Turan Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars'ta kablo hırsızlığı yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:33:18. #1.11#

title