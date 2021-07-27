Kars'ta iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde çarpışan iki motosikletlinin sürücüleri ağır yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde çarpışan iki motosikletlinin sürücüleri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.E. (26) yönetimindeki motosiklet, Dere Mahallesi'ndeki bir yolda virajı alırken karşı yönden gelen M.K. (14) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Motosikletlerden yola düşen her iki sürücü de yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik