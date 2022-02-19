KARS'TA GERÇEĞİNİ ARATMAYAN ÇIĞ TATBİKATI

KARS (DHA) - KARS'ta Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından düzenlenen çığ tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği 2 kişinin çığ altından kurtarıldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Meteoroloji 12'inci Bölge Müdürlüğü'nün bölgede 18-27 Şubat tarihleri arasında 'çığ tehlikesine dikkat' uyarısında bulunmasının ardından AFAD ve UMKE tarafından çığ tatbikatı düzenlendi. 50 personel ve 5 araçla gerçekleştirilen tatbikat 2 bin 254 rakımdaki Yahni Dağı eteklerinde yapıldı. Senaryo gereği elektrik arıza ekipleri gittikleri bir görev sırasında çığa yakalandı. 4 kişilik gruptan 2'si çığ altında kaldı. Olay yerine çağrılan AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda karlar arasında kalan şahıslara ulaşıldı. Kar altından çıkarılan bir yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden bir kişi de ceset torbasına konularak ambulansla hastane morguna götürüldü

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, Kars kış şartlarının yoğun olduğu bir kent olduğu için biz de çığ felaketlerine hazırlık amacıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. Senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezine çığ ihbarı gelmesiyle birlikte tüm ekiplerle kısa sürede çığ alanına ulaşıldı. Yaklaşık olarak 5 dakika önce çağrı geldi ve bizde 25 UMKE, 25 AFAD gönüllümüz ve 5 aracımızla şuan olay yerindeyiz. Senaryo gereği AFAD ekibi ve gönüllüler vakanın olduğu bölgeye intikal etti, orada arama tarama çalışmaları sonrasında vatandaşlarımızın çığ altında olduğu tespiti yapıldı. Sonrasında profesyonel ekip bir kişiyi sağ olarak çığ altından çıkarttık, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye ulaştırıldı diye konuştu.

İş birliği ve dayanışma içerisinde bir tatbikat gerçekleştirdiklerini de ifade eden AFAD İl Müdürü Oktay Aygan ise Normalde de ilimiz genelinde yaşadığımız her türlü afet ve acil durumlarda çok uyumlu ve işbirliği ile çalışan Kars UMKE'ye ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız mağdur olmasınlar diye her alanda yaptığımız çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Bu da vatandaşlarımızdan duyarlı olan afet gönüllülerimiz eğitilerek gerek doğada arama-kurtarma, insani yardım, çadır kurulumu gibi birçok alanda bizlere destek oldular. Bugün 17 tane eğitimli afet gönüllülerimiz eğitimlere katıldı dedi.

Tatbikat sonrası UMKE ekibine katılım sertifikası verilerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.