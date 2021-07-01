Kars'ta evde yaşlı bakım hizmeti devam ediyor
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Kars'ta evde yaşlı bakım hizmeti devam ediyor

Kars'ta evde yaşlı bakım hizmeti devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars Belediyesi'nin 60 yaş üzeri yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmeti devam ediyor.

Kars Belediyesi'nin 60 yaş üzeri yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmeti devam ediyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda belediye ekipleri tarafından 60 yaş üstü yaşlı, bakıma muhtaç, yoksul, engelli ve kimsesi olmayan, dezavantajlı vatandaşlara sunulan "Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri" 5 kadın 3 erkek personel olmak üzere toplamda 8 çalışan ile 33 vatandaşa hizmet sunuluyor.

Evde yaşlı bakım hizmetimiz kapsamında kent merkezi sınırları içerisinde ikamet eden yaşlı ve engelli vatandaşların tespiti yapılarak imkanlar ölçüsünde temizlik, sağlık ve kişisel bakımları yapılıyor.

Vatandaşların haftalık olarak hastane hizmeti ve hastane sonrası kontrol işlemleri, kurum ve kuruluşlardaki iş ve işlemleri ve takibi, gerekli görüldüğü durumlarda teknik destek, gıda ve temizlik malzemesi sağlanması, alışveriş, fatura ödeme, tadilat, tamirat, boya işleri, bahçe temizliği ve yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların hasta ve engelli nakil hizmetleri işlemleri düzenli olarak takip ediliyor.

Ayrıca belediye ekipleri, yapılan yardımlarda insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşlara en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulması sağlanıyor. - KARS

Kars'ta evde yaşlı bakım hizmeti devam ediyor
Kars'ta evde yaşlı bakım hizmeti devam ediyor
Kars'ta evde yaşlı bakım hizmeti devam ediyor
Kars'ta evde yaşlı bakım hizmeti devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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