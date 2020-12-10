Kars'ta etkili kar yağışı
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Kars'ta etkili kar yağışı

10.12.2020 09:38 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:41
Kars'ta etkili kar yağışı

KARS, dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

KARS, dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. 

Kars'ta kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Zaman zaman etkili olan kar nedeniyle, kent merkezi tamamen beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte esnaf iş yerinin önünü temizledi. Kar yağışını eğlenceye çeviren gençler ise kar topu oynadı.  


Kars'ta etkili kar yağışı
Kars'ta etkili kar yağışı
Kars'ta etkili kar yağışı
Kars'ta etkili kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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