Kars'ta düşe kalka cirit

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde ata sporu ciriti yaşatmaya çalışan gençlerin karlı zemindeki maçları ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. 5'er kişiden oluşan takımlarla sahaya çıkan gençlerin müsabakasında ayakları kayan atlardan düşen sporcular, yürekleri ağıza getirdi. Gençlerin müsabakası düşe kalka tamamlandı.

Ata sporu cirit Selim ilçesinde gençler tarafından yaşatılıyor. Ciritin bu haftaki adresi Kekeç köyü oldu. Çevre köylerden gelen ciritçiler Kekeç köyünde buluştu.Ciritçi önce atların rahat koşabileceği bir alan aradı. Lodos ve güneşli hava nedeniyle iki gündür karların erimesi sahanın bulunmasını da zorlaştırdı. Önceleri köy çıkışındaki alanda oynanan cirit bu defa köy girişinde yapıldı. Zeminin kaygan olması ciritçilere zor anlar yaşattı. Bazı ciritçiler atların ayaklarının kayması sonucu yere düşmekten kurtulamadı. Heyecanın dorukta olduğu cirit oyunu renkli ve adrenalin dolu anlara da sahne oldu. Rakibe isabet ettirilen ciritler, atılan ciriti havada tutan sporcular ve atılan naralar izleyicileri de keyifli dakikalar yaşattı. Atlarından düşen ciritçilerin izleyenleri korkuttuğu cirit müsabakası düşe kalka tamamlandı

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, tem amaçlarının ata sorunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı