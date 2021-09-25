KARS'TA DUA İÇİN PARA İSTEYEN SAHTE DİN GÖREVLİLERİNE TUTUKLAMA - Haberler
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KARS'TA DUA İÇİN PARA İSTEYEN SAHTE DİN GÖREVLİLERİNE TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ın Digor ilçesinde, kendilerini 'din görevlisi' olarak tanıtıp, girdikleri evlerde dua edeceklerini söyleyerek altın ve para isteyen 2 şüpheli, tutuklandı.

DİYARBAKIR (DHA) - KARS'ın Digor ilçesinde, kendilerini 'din görevlisi' olarak tanıtıp, girdikleri evlerde Dua edeceklerini söyleyerek altın ve para isteyen 2 şüpheli, tutuklandı.

Digor'un Bayköy köyünde S.D.'nin evinin kapısını çalan Halil Kaçmaz (47) ve Mehmet Şafi Kızılca (42), Diyarbakır'dan geldiklerini ve 'din görevlisi' oldukları yalanını söyleyip, dua etme bahanesiyle içeri girdi. Şüpheliler, S.D.'den altın ve para talep etti. Bunun üzerine şüphelenen S.D., jandarmaya şikayette bulundu. İhbar üzerine köye giden jandarma ekipleri, Kaçmaz ve Kızılca'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda çeşitli miktarda altın, para, dua kitapları ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçmaz ve Kızılca, çıkarıldıkları mahkemece 'dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 2 şüphelinin de aynı suçtan arandıkları öğrenildi.

KARS'TA DUA İÇİN PARA İSTEYEN SAHTE DİN GÖREVLİLERİNE TUTUKLAMA

KARS'TA DUA İÇİN PARA İSTEYEN SAHTE DİN GÖREVLİLERİNE TUTUKLAMA

KARS'TA DUA İÇİN PARA İSTEYEN SAHTE DİN GÖREVLİLERİNE TUTUKLAMA

KARS'TA DUA İÇİN PARA İSTEYEN SAHTE DİN GÖREVLİLERİNE TUTUKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KARS'TA DUA İÇİN PARA İSTEYEN SAHTE DİN GÖREVLİLERİNE TUTUKLAMA - Haberler
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