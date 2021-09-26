Kars'ta damlayan üniversite hastanesine kovalı önlem - Haberler
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Kars'ta damlayan üniversite hastanesine kovalı önlem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

- Kars'ta damlayan üniversite hastanesine kovalı önlem Kars'ta yağmur ve kar yağışında damlayan üniversite hastanesine kovalı önlem alındı.

KARS (İHA) - - Kars'ta damlayan üniversite hastanesine kovalı önlem

KARS - Kars'ta yağmur ve kar yağışında damlayan üniversite hastanesine kovalı önlem alındı. Çatılardaki delikleri, onarma yoluna gitmeyen hastane yönetimi onlarca kova alarak yağmur damlarının altına koydu.

Çok büyük hayallerle temeli dönemin merhum rektörü Prof. Dr. Abamüslüm Güven tarafından atılan ve bir önceki rektör Prof. Dr. Sami Özcan tarafından tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılan Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin geçen süre içerisinde çatısı delindi. Çatısı delinen hastanede yağmur yağınca, çatıyı onarmayı bir türlü düşünmeyen hastane yönetimi damlayan yerlerin altına kova koyarak önlem almayı düşündü.

Her gün yüzlerce hastanın uğradığı hastanenin başhekimlik girişi ve acil görüşünde kovaları gören vatandaşlar bu durum karşısında şaşırıyor. Tedavi olmak için geldikleri hastanenin damladığını göre vatandaşlar, yetkililerin bu duruma neden önlem almadıklarına ise anlam veremiyor.

"Başhekimlik girişi kovalarla dolu"

Hastane başhekimlik girişinde vatandaşları karşılayan kovalar ilgi odağı olurken, üniversite hastanesinin yaklaşan kış öncesi ne zaman çatılarının onarılacağı ise merak ediliyor.

Kars'ta damlayan üniversite hastanesine kovalı önlem

Kars'ta damlayan üniversite hastanesine kovalı önlem

Kars'ta damlayan üniversite hastanesine kovalı önlem

Kars'ta damlayan üniversite hastanesine kovalı önlem
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