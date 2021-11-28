Kars'ta çocuklar kar topu oynayıp kızakla kayarak eğlendi - Haberler
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Kars'ta çocuklar kar topu oynayıp kızakla kayarak eğlendi

AA / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel
Kars'ta çocuklar kar topu oynayıp kızakla kayarak eğlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocuklar, etkili olan karın ardından kızak, naylon ve bidonlarla kayıp, kar topu oynayarak eğlendi.

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocuklar, etkili olan karın ardından kızak, naylon ve bidonlarla kayıp, kar topu oynayarak eğlendi.

İki gündür aralıklara devam eden kar, ilçe merkezini ve sarıçam ormanlarını beyaza bürüdü.

Balıklı köyünde karı fırsat bilen çocuklar, sokak ve bahçelere çıkıp kar topu oynadı, naylon ve bidonlarla tepelerden kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Çocuklardan Sait Karadeniz, AA muhabirine, kar yağmasıyla hafta sonunu eğlenerek geçirdiklerini belirtti.

Karı eğlenceye dönüştürdüklerini anlatan Karadeniz, "Kar topu oynuyoruz, bidonlarla kayıyoruz. Çok eğlenceli oluyor, kar topu oynarken birbirimize zarar vermiyoruz." dedi.

Cumali Yıldız ise arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini ifade ederek, tepelere tırmanıp bidon ve kızaklarla kendilerini aşağı bıraktıklarını anlattı.

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AA / İsmail Kaplan - Son Dakika Haberleri

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