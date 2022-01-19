Kars'ta belediye yolların karını temizliyor - Haberler
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Kars'ta belediye yolların karını temizliyor

Kars'ta belediye yolların karını temizliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kars'ta kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri de seferber oldu.

KARS (İHA) - Kars'ta kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri de seferber oldu. Kentte trafik akışının sağlanması için yolların karı temizleniyor.

Kars Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yoğun kar yağışıyla birlikte yol açma ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Karla mücadele çalışmaları için daha önceden hazırlık yapan ekipler, kar yağışı ile birlikte il merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda karı temizliyor.

Yoğun kar yağışından dolayı olumsuzlukların yaşanmaması için karla mücadele konusunda ekiplerin planlı bir şekilde çalışmalar devam ederken, belediye iş makineleriyle birlikte başlattığı karla mücadele çalışmaları kış ayı boyunca devam edeceği bildirildi.

Öte yandan belediye ekiplerince temizlenen kar, kamyonlarla kent dışına taşınıyor. - KARS

Kars'ta belediye yolların karını temizliyor

Kars'ta belediye yolların karını temizliyor

Kars'ta belediye yolların karını temizliyor

Kars'ta belediye yolların karını temizliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kars Belediyesi, Kars, kar, Yerel, Haber

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