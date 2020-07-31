Kars'ta Bayram Namazında camiler doldu, taştı Kars'ta, Kurban Bayramı namazında camiler doldu taştı.

Kars'ta, Kurban Bayramı namazında camiler doldu taştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, Vali Türker Öksüz ile birlikte bayram namazını kıldı.

Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde bayram namazı kıldı. Evliya Cami de bayram namazını kılan vatandaşlar Kars Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Vatandaşlar Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takarak sosyal mesafe kurallarına uyarak protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Düzenlenen bayramlaşma törenine Kars Valisi Türker Öksüz, 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın katıldı. - KARS

Kaynak: İHA