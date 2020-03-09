Kars'ta Badminton turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi
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Spor ve Sergi Sarayı, Kars, Yaşam

Kars'ta Badminton turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi

Kars'ta düzenlen Badminton turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi.

09.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:54
Kars'ta Badminton turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi

Kars'ta düzenlen Badminton turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi. Turnuvaya katılan takımlar sporcular, "Başka yol yok! Uyuşturucuya Geçit Yok!" yazılı pankart açtı.


Kars Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği'nin düzenlendiği İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan turnuvaya 18 kadın ve 20 erkek sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan turnuva da sporcular üzerinde "Başka yol yok! Uyuşturucuya Geçit Yok!" yazılı pankartla saha çıktı. - KARS

Kaynak: İHA

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