Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıldönümü kutlandı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıldönümü Kars'ta düzenlenen törenle kutlandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıldönümü Kars'ta düzenlenen törenle kutlandı.

Kars Kalesi eteklerinde bulunan tarihi alanda düzenlenen törene, Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Engin Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Fuat Güney, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev ve vatandaşlar katıldı.

Tören saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Kafkas Halk Oyunlarıyla devam eden program, lazer ve havai fişek gösterisiyle ise sona erdi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her zaman dostane olduğunu söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dünyada başka ülkeler arasında eşi benzeri bulunmadığını ifade eden Öksüz, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın bir parçası olan, zorla işgal edilen ve hepimizin kanayan yarası haline gelen dağlık Karabağ Bölgesi'nin, Türkiye ve Azerbaycan'ın omuz omuza verdiği 44 günlük mücadelenin ardından Ermenistan işgalden kurtarılması, kardeşlik ilişkimizin en güzel örneği ve hepimiz için büyük mutluluk kaynağı olmuştur. Bu vesileyle, gerek Karabağ'da gerek bağımsızlık mücadelesinde ve gerekse uğradığı katliamlarda şehadet şerbeti içen tüm kardeşlerimizi de bir kez daha rahmetle anıyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü şahsım ve Kars halkımız adına en içten dileklerimle kutluyorum." diye konuştu.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, 30 yıldır Ermenilerin işgalinde bulunun Karabağ'ın özgürlüğüne kavuştuğunu anlattı.

Karabağ'da yeniden ezanların okunduğunu ifade eden Guliyev, "Bugün artık Karabağ topraklarında ezanımız okunuyor. O topraklarda artık bizim askerlerimiz var. Çok gururlu bir tarihe şahitlik ettik. Biliyorsunuzki bugün Türkiye ile Azerbaycan arasında olan esas bağlardan beri de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'dir. Ondan sonra devam eden bizim Karabağ bölgemizdir. Karabağ'da devletimizin bugün kurulmakta olan ve başlanmış büyük bir projesi var. Bu proje Türk dünyasını daha da birleştirecek. Ekonomik, siyasi ve iktisadi olarak her taraftan birlik ve beraberlik içinde bu güce sahip olacaklar. Bundan sonra da dünya Türk adını işittiğinden ayağa kalkacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik