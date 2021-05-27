Kars'ta akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişi silahla yaralandı
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Kars'ta akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişi silahla yaralandı

Kars'ta akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişi silahla yaralandı
Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Kağızman ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Yenice köyünde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik korucusu E.G (45), tartıştığı amca oğlu E.G'yi (25) silahla yaraladı.

Ağır yaralanan E.G, 112 Acil Servis ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından E.G, Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Güvenlik korucusu E.G, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

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