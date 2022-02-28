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Kars'ta ağır silah atışları yapılacak

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kars'ta ağır silah atışları yapılacak

Kars'ta geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen Şehit Astsubay Üstçavuş İlhan Hamlı Kars Atış ve Tatbikat Alanında 10 Mart-30 Nisan 2022 ve 10-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında ağır silah atışları icra edilecek.

KARS (İHA) - Kars'ta geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen Şehit Astsubay Üstçavuş İlhan Hamlı Kars Atış ve Tatbikat Alanında 10 Mart-30 Nisan 2022 ve 10-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında ağır silah atışları icra edilecek.

Atışlar nedeniyle vatandaşların, belirlenen bölgelerde hiçbir tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmaması, araziye giriş-çıkış yapılmaması, bölge yakınlarında mühimmata benzer tanımlanamayan cisim bulunduğunda oynanmaması, kurcalanmaması ve bulunduğunda 14. Mekanize Tugay Komutanlığına veya İl Jandarma Komutanlığına bilgi verilmesi gerektiği bildirildi.

Atış Yüksekliği: Atışlar 14.000 feet tavanını aşmayacak . Atışlar, hava yollarının uçuş emniyeti için havaalanı yönetimi ile koordine yapılması suretiyle gerçekleştirilecektir. - KARS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Astsubay, Şehit, Silah, Kars, 3. Sayfa, Haberler

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