Aç kalan kurtlar yerleşim yerlerinde yiyecek aradı (2)
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Aç kalan kurtlar yerleşim yerlerinde yiyecek aradı (2)

23.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:46

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.

Bölgede yaşanan çetin kış koşulları yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Son günlerde kent genelinde görülen kar yağışı nedeniyle aç kalan kurtlar yiyecek arayışına girdi.

Sarıkamış ilçesinin İnönü Mahallesi'ne inerek yiyecek arayan bir kurt, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Yalınkaya köyünde ise aç kalan kurt ve tilki karla kaplı arazide dolaşırken görüntülendi. Aynı bölgede bir kurdun yakaladığı avı yemesi AA kamerasına yansıdı.

Aç kalan kurtlar yerleşim yerlerinde yiyecek aradı (2)
Aç kalan kurtlar yerleşim yerlerinde yiyecek aradı (2)
Aç kalan kurtlar yerleşim yerlerinde yiyecek aradı (2)
Aç kalan kurtlar yerleşim yerlerinde yiyecek aradı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vatandaş videosu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 14:46:12. #1.14#
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