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Kars'ta aç kalan domuzlar yerleşim yerine indi

AA, Ali Çelik - Güncel
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Kars'ta aç kalan domuzlar yerleşim yerine indi

Kars'ın Kağızman ilçesinde yerleşim yerine inen domuzlar, bir evin bahçesinde yiyecek ararken görüntülendi.

KAĞIZMAN, KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde yerleşim yerine inen domuzlar, bir evin bahçesinde yiyecek ararken görüntülendi.

Kar ve soğuk hava nedeniyle kırsalda aç kalan domuzlar, Aşağı Aydınkavak köyünün Köprübaşı Mahallesi'nde yiyecek aradı.

Aras Nehri kenarında yaşayan Nurettin Parlak, evinin bahçesinde dolaşan üç domuzu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Parlak, bölgeye domuzların yiyecek aramak için geldiğini belirterek "Baraj yapılmasıyla sular yükseldi ve bazı bölgelerde bataklık oluştu. Buralar domuzların meskeni haline geldi. Zaman zaman domuzlar evlerimize kadar geliyorlar, yetkililerden buna çözüm bulunmasını istiyorum." dedi.

AA / Ali Çelik - Güncel

Aras Nehri, Kağızman, Kars, kar, Güncel, Haberler

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