Kars'ta 8. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 8. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserlerinde bulunduğu resim sergisinin açılışı yapıldı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Salonu'nda açılışı yapılan ve her yıl geleneksel olarak ülke çapında ve farklı kategorilerde düzenlenen fotoğraf yarışmasında tarıma olan ilgiyi artırmak, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığı geliştirmek hedefleniyor.



Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda; toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi, tarımın istikrarlı olarak ülke ve kamuoyu gündeminde yer almasını sağlamak suretiyle bu alanda farkındalık oluşturulması ve tarımın insanla olan tarihsel ve kültürel bağının ebedileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "Tarım ve İnsan" ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler yer aldı.



Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan yarışma; 2016 yılında Tema olarak belirlenen Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya "Çiçek ve Çocuk" (EXPO 2016 Antalya) Tematik kategorinin yanı sıra Genel, Çiftçi, Öğrenci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çalışanları ile özel banka çalışanları olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirildi.



Sergi açılışında konuşan İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın ve özel bir banka desteğiyle gerçekleştirilen ve bu yıl 8.ncisi düzenlenen fotoğraf yarışmasında bu yılın teması olan "çiçek ve çocuk" tematik kategoriyle beraber 6 kategoride değerlendirilen ve sergilenmeye değer görülen eserlerin sergilendiği sergimizi sizlerle beraber açmak için buraya toplandık. Tarımın ve insanın tarımla olan ilişkisinin önemini yeni nesillere aktarmak ve bu konuda farkındalık yaratmak için bu ve buna benzer organizasyonları Bakanlık olarak yapmaya özen gösteriyoruz. Bu sergimizde de çok güzel eserleri fotoğraf severlerin ilgisine sunmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan siz değerli davetlilerimize de katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyorum ve sergimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, davetlilerle birlikte sergiyi gezdi. Fotoğraf sergisi 5 gün açık kalacak. - KARS