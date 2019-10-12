Kars karpat festilvali'nde kahramanlık türküleri

12.10.2019 10:35

KARPAT Festilvali'nde kahramanlık türküleri

Dünya Karapapak Türkleri Birliği'nin (KARPAT) bu yıl ikincisini hazırladığı, 'Uluslararası Kars Aşık Şenlik Anma Etkinliği'nde farklı coğrafyalardan 20'yi aşkın aşık bir araya geldi. İran, Azerbaycan, Gürcistan ve ülkemizden etkinliğe katılan KARPAT aşıkları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusunu teröristlerden arındırmak için başlattığı 'Barış Pınarı' harekatına destek için kahramanlık türküleri ve Aşık Şenlik'in '93 koçaklaması'nı seslendirdiler.

Genel Başkanlığını İşadamı Erkan Koçali'nin yaptığı KARPAT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Uluslararası Kars Aşık Şenlik'i Anma Etkinliği', Ardahan'ın Çıldır İlçesi'ndeki Aşık Şenlik Köyü'nde dualarla başladı. Fırat'ın doğusundaki harekatta görev alan Mehmetçikler'e destek için Türk bayraklarıyla donatılan köyde, ilk olarak Aşık Şenlik'in türbesi ziyaret edildi. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, KARPAT Genel Başkanı Erkan Koçali ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda Fırat'ın doğusundaki Mehmetçik'e destek mesajları verildi.

İRAN, AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN VE ÜLKEMİZ AŞIKLARINDAN KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ

'Uluslararası Aşık Şenlik'i Anma Etkinliğine katılan 20'yi aşkın halk ozanı sazları ve sözlerini kahraman Mehmetçikler için sundular. Aşık Şenlik'in '93 Koçaklaması' olan 'Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana', 'Kars'ın kalesinden toplar atılır' marşının yanında sahneye çıkan her aşık birer kahramanlık şiiri okuyup Türk milletinin her zamankinden daha çok milli ve beraberlik ruhunu yansıtması, yaşaması ve yaşatması gerektiği söylediler. İran, Azerbaycan ve Gürcistanlı ozanların seslendirdiği kahramanlık türküleri ve şiirleri de salondakilerden büyük alkış aldı. Aşık Şenlik'i anma etkinlikleri Kars'ta da devam edecek.

Kaynak: DHA