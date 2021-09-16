Karşıyaka Belediyesi'nden harekete tam destek! - Haberler
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Karşıyaka Belediyesi'nden harekete tam destek!

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Karşıyaka Belediyesi'nden harekete tam destek!

19 ve 20 Eylül'de Aktif Yaşam Derneği ve Sokak Bizim Platformu iş birliğinde çocuklar için rota çalışması düzenlenecek. Çocuklar daha önceden belirlenen rota doğrultusunda yürüyüş yapacak.

Çocuklar hazırlanan rota ile farkındalık kazanırken, keyifli anlar da yaşayacak.

SOKAK SENİN

Her hafta düzenlenen Sokak Senin etkinliği bu hafta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek. Bostanlı Mahallesi 2009 Sokakta 17:00-20:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte; TaiChi gösterisi çocuk oyun atölyesi, dans gösterileri, müzik dinletileri ve resim atölyesi yer alacak.

OTOMOBİLSİZ KENT

22 Eylül Çarşamba günü otomobilsiz kent anlayışı doğrultusunda Cemal Gürsel Caddesi 09.30 ve 22.00 saatleri arası araç trafiğine kapalı olacak. Saat 12.00'da bisikletliler alana girecek ve Karşıyaka Belediyesi Bandosu eşliğinde yürüyüş gerçekleştirilecek. Alanda tüm gün boyunca Hiit Cardio, ayak tenisi, basketbol atış turnuvası, masa tenisi, badminton, frizbi ve yoga etkinlikleri gerçekleştirilecek.

ÇEŞİTLİ ATÖLYELER DÜZENLENECEK

Etkinlik takvimi kapsamında TMMOB Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası çeşitli alanlarda atölye çalışmaları gerçekleştirecek. Atölye çalışmalarına Yaya Derneği, Aktif Yaşam Derneği ve Bisiklet Kooperatifi (BİSİKOOP) destek verecek. Ayrıca çeşitli söyleşiler, konserler, dans gösterileri, çocuklar için hazırlanan etkinlikler Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen organizasyona renk katacak.

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