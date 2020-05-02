KARS HALK OZANINDAN KENTİN GİRİŞ NOKTALARINDA NÖBET TUTAN POLİSE, SAZLI SÖZLÜ TEŞEKKÜR
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KARS HALK OZANINDAN KENTİN GİRİŞ NOKTALARINDA NÖBET TUTAN POLİSE, SAZLI SÖZLÜ TEŞEKKÜR

KARS HALK OZANINDAN KENTİN GİRİŞ NOKTALARINDA NÖBET TUTAN POLİSE, SAZLI SÖZLÜ TEŞEKKÜR
02.05.2020 09:21 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:26

KARS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş noktalarında görev yapan, polis ve sağlık ekiplerini ziyaret eden Halk Ozanı Arif Gülcani (39) sazı ve sözüyle görevlilere moral verdi.

KARS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş noktalarında görev yapan, polis ve sağlık ekiplerini ziyaret eden Halk Ozanı Arif Gülcani (39) sazı ve sözüyle görevlilere moral verdi. Gülcani, "Hastalığın çıktığı ilk günden itibaren büyük bir gayretle gece-gündüz demeden çalışan polis ve sağlık ekiplerimize moral vermek için ziyaret ettim. Hepsini çok seviyoruz" dedi.

Kent merkezinin üç giriş noktasında 24 saat aralıksız nöbet tutan polis, kente girişte durdurdukları araç sürücülerin ehliyet, ruhsat ve kimlik kontrolünü yaparken, sağlık ekipleri de hem sürücü hem de yolcular üzerinde ateş ölçer cihazıyla sağlık taraması yapıyor. Gün boyu yoğun bir şekilde görev yapan güvenlik kuvveleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek onlara teşekkür eden Halk Ozanı Arif Gülcani, sazının teline vurup onlar için birbirinden güzel türküler söyledi. Görevliler, Ozan Gülcani sayesinde kontrollerini bir süre alışılmışın dışında sürdürdü. Ekipler sazı ve sözyle görevlerine renk katan Gülcani'yi alkışlayarak teşekkür etti.

Evli ve 1 çocuk babası Arif Gülcani, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle macedele büyük rol oynayan başta sağlık çalışanları olmak üzere polis ve jandarmaya teşekkür etti. Kahramanlara moral olması nedeniyle sazını alıp kontrol noktasına geldiğini söyleyen Gülcani, "Türkiye bu mücadeleden yüzünün akıyla çıkacağının sinyallerini veriyor. Koronavirüs ile mücadelede insan üstü çalışan polis, jandarma ve sağlık çalışanları bir kez daha bizlerin kahramanı oldu. Bende 18 yıldır teline vurduğum sazımı alıp buraya gelerek onlar için mini bir konser verdim. Ben çalıp, söylerken onlar da görevlerini sürdürdü. Buradan halkımıza bu illetten biran evvel kurtulmak için evde kalmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Kontrol noktlarına gelen araç sürücüleri de Halk Ozanı Arif Gülcani'yi alkışlayarak destekledi.

KARS HALK OZANINDAN KENTİN GİRİŞ NOKTALARINDA NÖBET TUTAN POLİSE, SAZLI SÖZLÜ TEŞEKKÜR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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