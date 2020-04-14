KARS Down sendromlu gencin polis olma hayalini Kars emniyeti gerçekleştirdi
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Emniyet Müdürlüğü, Muhammet Özdemir, Polis, Kars, Güncel

KARS Down sendromlu gencin polis olma hayalini Kars emniyeti gerçekleştirdi

Down sendromlu gencin polis olma hayalini Kars emniyeti gerçekleştirdiKARS'ta yaşayan 21 yaşındaki down sendromlu Muhammet Özdemir'in polis olma hayalini, Kars Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdi.

14.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:40
KARS Down sendromlu gencin polis olma hayalini Kars emniyeti gerçekleştirdi

Down sendromlu gencin polis olma hayalini Kars emniyeti gerçekleştirdi

KARS'ta yaşayan 21 yaşındaki down sendromlu Muhammet Özdemir'in polis olma hayalini, Kars Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdi.

Polisleri her gördüğünde duygulanan, hayranlığını sürekli dile getiren Muhammet Özdemir'in ailesi, 155 Polis İmdat'ı arayarak çocuklarının polis olma hayalinin gerçekleştirilmesini istedi. Haberi alır almaz harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, motosikletli polis kıyafetleriyle Muhammet'in evine giderek sürpriz yaptı. Kapıyı açar açmaz polisleri karşısında gören Muhammet'in şaşkınlığı ve sevinci yüzüne yansıdı. Bir süre polisleri hayranlıkla izleyen Muhammet'e polis kıyafeti giydirilerek hayali gerçekleştirildi. Muhammet, daha sonra ekiplerle birlikte devriyeye çıktı. Polis otosunda anons yapan Muhammet, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Devriyeden sonra evine bırakılan Muhammet Özdemir, mahalleli ve ailesi tarafından pasta ve alkışlarla karşılandı. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar evlerinin pencerelerinden Muhammet'i alkışlayarak destekledi ve polis ekiplerine bu ilgilerinden dolayı teşekkür ettiler. Bir günlüğüne de olsa polis olmanın keyfini ve mutluluğunu doyasıya yaşayan Muhammet, pastadaki mumları söndürdü.

KARS Down sendromlu gencin polis olma hayalini Kars emniyeti gerçekleştirdi

Kaynak: DHA

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