Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
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Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Kars kırsalında jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Yaralanan 3 askerimiz ise hastaneye kaldırıldı. Askerlerimizden biri tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

18.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:43

Kağızman kırsalı Çemse bölgesinde devriye görevi yapan tim ile teröristler arasında çatışma çıktı.

3 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Çatışmada 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Yaralanan 3 komando ise askeri helikopter ile Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Hastaneye kaldırılan askerlerimizden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 3 asker yaralı
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu

Güncel Manşet

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