Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu Son dakika: Kars kırsalında jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Yaralanan 3 askerimiz ise hastaneye kaldırıldı. Askerlerimizden biri tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kağızman kırsalı Çemse bölgesinde devriye görevi yapan tim ile teröristler arasında çatışma çıktı. 3 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ Çatışmada 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Yaralanan 3 komando ise askeri helikopter ile Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU Hastaneye kaldırılan askerlerimizden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.