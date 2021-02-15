Kars Çayı'nın buzları eridi
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Kars Çayı'nın buzları eridi

15.02.2021 09:38 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:48
Kars Çayı'nın buzları eridi

KARS'ta, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve lodos nedeniyle Kars Çayı'nın buzları eridi.

KARS'ta, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve lodos nedeniyle Kars Çayı'nın buzları eridi. 

Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'ndan doğan Kars'tan geçtikten sonra Arpaçay Nehri ile birleşen 93 kilometre uzunluğundaki Kars Çayı, geçen yıl aralık ayında soğukların başlamasıyla birlikte buz tutmaya başladı. Ocak ayında yağan kar ve ardından etkili olan Sibirya soğukları sonrası yüzeyi buzla kaplanan Kars Çayı, zemheri olarak bilinen ve kış mevsiminin en ağır geçtiği şubat ayında erimeye başladı. Geceleri en düşük sıcaklığın 0 derece olması ve gündüz sıcaklığının 5 dereceye kadar çıkması Kars Çayı'nın yüzeyini kaplayan buzların erimesine yol açtı. Çay üzerindeki HES'te buzların çözülmesiyle sular coşkulu akmaya başladı. Kars Çayı'ndan giden sularla beslenen Kars Barajı gölünün yüzeyinde erimeler başladı. Barajın başlangıç noktasında buzların çözüldüğü görüldü. 


Kars Çayı'nın buzları eridi
Kars Çayı'nın buzları eridi
Kars Çayı'nın buzları eridi
Kars Çayı'nın buzları eridi
Kars Çayı'nın buzları eridi
Kars Çayı'nın buzları eridi
Kars Çayı'nın buzları eridi
Kars Çayı'nın buzları eridi
Kars Çayı'nın buzları eridi
Kars Çayı'nın buzları eridi
Kars Çayı'nın buzları eridi
Kars Çayı'nın buzları eridi
Kars Çayı'nın buzları eridi
Kars Çayı'nın buzları eridi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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