Kars Belediyesi'nden 500 aileye gıda desteği
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Kars Belediyesi'nden 500 aileye gıda desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kars Belediyesi'nden 500 aileye gıda desteği

Kars Belediye Başkanlığı, 500 aileye Ramazan ayı dolayısı gıda desteğinde bulundu.

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Kars Belediye Başkanlığı, 500 aileye Ramazan ayı dolayısı gıda desteğinde bulundu.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla Ramazan ayında maddi durumu iyi olmayan ve Korona virüs salgın sürecinden olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda paketi dağıtılıyor.

Kars Belediyesi sosyal yardım faaliyetleri kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde belirlenen 500 aileye yardımları, belediye ekiplerimizce hijyen kurallarına uygun şekilde adreslerine teslim edilerek yapıldı.

"Belediye ramazanda bizleri unutmadı"

Belediye Başkanlığı'nın ramazan ayında kendilerini unutmadığını ifade eden vatandaşlar, "Allah devletimize zeval vermesin, Valimiz bizlere hazırlattığı gıda paketlerini evlerimize kadar gönderdi. Allah emeği geçen, katkısı olan herkesten razı olsun" dediler.

Öte yandan Belediye Başkanlığı'nca kent genelinde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere bu tür destekler verileceği öğrenildi. - KARS

Kars Belediyesi'nden 500 aileye gıda desteği
Kars Belediyesi'nden 500 aileye gıda desteği
Kars Belediyesi'nden 500 aileye gıda desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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