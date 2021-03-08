Kars AK Parti'den İHA'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kars AK Parti'den İHA'ya ziyaret

08.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:35
Kars AK Parti'den İHA'ya ziyaret

Kars AK Partili heyet, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars Bürosu'nu ziyaret etti.

Kars AK Partili heyet, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kars Bürosu'nu ziyaret etti.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Naim Kaya, beraberindeki Merkez İlçe Kadın Kolları, Gençlik Kolları Birim Başkanlarıyla birlikte İHA'yı ziyaret ederek İHA Kars İl Temsilcisi Işık Çapanoğlu'dan bilgi aldı.

Türkiye'nin ilk özel haber ajansı olan İhlas Haber Ajansı'nın Kars'ta bürosunun olmasının çok önemli olduğunu ifade eden AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Naim Kaya, İhlas Haber Ajansı'nı yakından takip ettiklerini, Kars'ın kalkınmasını hızlandırmak adına ve Kars'ın geleceği bakımından basın organlarının büyük bir öneme sahip olduğu belirtti. Kaya, İhlas Haber Ajansı'nın haber servisinde tarafsız ve kaliteli haberciliğin temel ilkeleriyle çalıştığını sözlerine ekledi.

AK Parti heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu, bir süre AK Parti heyetiyle sohbet etti. Genelde Kars'ın konuşulduğu ziyarette, daha sonra bir de hatıra fotoğrafı çekildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Ersun Yanal Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars AK Parti'den İHA'ya ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:54:35. #1.16#
title