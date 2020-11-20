Kars'a mevsimin ilk karı yağdı
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Kars'a mevsimin ilk karı yağdı

20.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:23
Kars'a mevsimin ilk karı yağdı

Kars'ta il merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Kars'ta il merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü. Araçların ve bitkilerin beyaz örtüyle kaplandığı kentte, vatandaşlar otomobillerinin üzerinde biriken karları temizledi.

Kar yağışıyla kentteki ibadethaneler ile tarihi yapılarda güzel görüntüler oluştu. Kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri de bazı esnaflar buğdayla yemledi.

Esnaf Serhat Öztürk, Kars'a bekledikleri kışın geldiğini söyledi. Sabah saatlerinde kentin beyaza büründüğünü ifade eden Öztürk, "Kış geldi, güvercinler yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. İş yerimi açtığımda ilk işim güvercinleri yemlemek oluyor. Yaz ayına kadar güvercinleri böyle besleyeceğiz." dedi.

Vatandaşlardan Çetin İlbey de sabah beyaz örtüyle uyandıklarını belirterek "Memleketimizin bundan sonraki durumu böyle. Herkes sabah evin önündeki aracının üzerinde biriken karları temizledi." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış'ta beyaza büründü

Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. İlçede hayvancılıkla geçimini sağlayan besiciler de beyaza bürünen Hançerli Düzü mevkisinde hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

Besici Mehmet Çamlı, kar yağışının alçak kesimlerde de yaşanmaya başladığını ifade ederek, "Yem fiyatlarının pahalı olmasından dolayı kar yağsa da hayvanları otlatmayan çalışıyoruz. Kar turizm için iyi ama biz de hayvanları düşünmek zorundayız." diye konuştu.

Arpaçay ilçesine bağlı Taşlıağıl köyünde ise kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar ile besiciler zor anlar yaşadı. Besiciler hayvanlarını karla kaplı arazilerden geçirerek su ihtiyaçlarını karşıladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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