Karneler ne zaman verilecek? 2021 karne tarihi ne zaman?

2020-21 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle öğrencileri karne heyecanı sardı. Peki, 2021 karne tarihi ne zaman? Karneler ne zaman verilecek? İşte karne almayı bekleyen öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtları…

Karnelerin erişime açılması heyecanla beklenirken öğrenciler karneler ne zaman verilecek ve 2021 karne tarihi ne zaman gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, karneler ne zaman verilecek? 2021 karne tarihi ne zaman?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan ulaşılacak.

KARNELER BASILACAK MI?

Karneleri basılı olarak almak isteyenler karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerinden alabilecek.