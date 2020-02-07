Karne hediyeleri dağıtıldı
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Karne hediyeleri dağıtıldı

ERBİRDER tarafından Aşkale YİBO İlköğretim okulu öğrencilerine karne hediyeleri dağıtıldı.

07.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:58
Karne hediyeleri dağıtıldı

ERBİRDER tarafından YİBO İlköğretim okulu öğrencilerine karne hediyeleri dağıtıldı.


Aşkale YİBO İlköğretim Okulunda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mehmet , Belediye Başkanı Dr. , Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Çomaklı, ERBİRDER Başkanı Recai Acar ve Başkan Yardımcısı Saki Akyüz katılım sağladı.


Düzenlenen programda yaklaşık bin öğrenciye giysi ve kırtasiye ürünleri hediye edildi.


İlçe Kaymakamı Aksu ve Belediye Başkanı Yaptırmış ERBİRDER Başkanı Acar ve Yardımcısı Akyüz'e yönetim kurulları adına teşekkür ettiler.


Hediyelerini alan öğrencilerin büyük bir mutluluk yaşadı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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