Karne günü ne zaman 2020? E-okul VBS öğrenci girişi karne notu sorgulama
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Karne günü ne zaman 2020? E-okul VBS öğrenci girişi karne notu sorgulama

E-okul karne notu sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim ve öğretim takvimine göre 2. dönem 19 Haziran 2020'de son buluyor ve öğrenciler karnelerini alıyordu. Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi sebebiyle karneler alınacak mı sorusu da gündeme geldi.

Karne günü ne zaman 2020? E-okul VBS öğrenci girişi karne notu sorgulama
19.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:45

E-okul öğrenci girişi nasıl yapılır? VBS karne girişi nedir? EBA TV aracılığı ile ikinci dönemi tamamlayan binlerce öğrenci, karne heyeanı yaşıyor. Ziya Selçuk'un açıklamasına göre tedbiri elden bırakmamak adına karneler e-okul VBS sisteminden açıklanacak. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle kesintiye uğrayan 2019-2020 dönemi için de telafi eğitimi uygulanacak. Peki, Telafi eğitimi nedir, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

MEB'in takvimine göre 19 Haziran Cuma şeklinde belirlenen karne gününde öğrenciler, karneleri alacaklar mı merake diyor? Ancak koronavirüs sebebiyle karneler e-okul sistemi üzerinden öğrenci ve velilerin erişimine açıldı.

E-OKUL KARNE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Pandemi sebibiyle EBA üzerinden uzaktan eğitim şeklinde 2019 - 2020 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısını tamamlayan öğrenciler, karnelerine de yine e-okul sisteminden erişecekler.

E-okul VBS sistemine "https://eokul.meb.gov.tr/" adresinden giriş yaparak erişim sağlayabilirsiniz. Ardından sayfanın sağ tarafında "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen öğrencinin T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu girilmelidir. Bilgilerin doğru olması durumunda ikinci aşamaya geçirilir ve burada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri istenir Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, doğum tarihi, okuduğu şube ve fotoğrafı eklenerek sisteme giriş yapılır.

Öğrencinin eğitimine dair bilgilerin yer aldığı sayfanın solunda Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi kategoriler bulunurken artık karneye de ulaşılabilinecek.

E-OKUL VBS KARNE NOTU SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN...

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

Mart ayında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan Covid-19 virüsünün yol açtığı koronavirüs salgınından ötürü yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapıldı. TBMM Genel Kurul'da görüşülen ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni düzende telafi eğitimi yer alacak. Buna göre telafi eğitimi kapsamında, tüm dönemi içine almayan, kısmi ve hızlandırılmış eğitim uygulanacak.

Telafi eğitiminin, özel okullarda 15 Ağustos'ta, devlet okullarında da 31 Ağustos'ta başlaması bekleniyor. Söz konusu eğitim toplamda 3 hafta sürecek. Öte yandan telafi eğitimlerinin zorunluluğu da bulunmuyor.

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