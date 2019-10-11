Karlıova'daki okul önlerine 'Önce Yaya' çalışması

11.10.2019 15:06

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki okul önlerine yayalara öncelik verilmesiyle ilgili 'Önce Yaya' çalışması yapıldı.



Karlıova ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Karlıova Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından, ilçe genelindeki okul önlerinde 'Önce Yaya' çalışması yapılmaya başlandı. Belirlenen noktalarda yayalara öncelik verilmesi için "Önce Yaya" yazısı öğrencilerin katılımıyla yazıldı. Daha sonra da öğrencilere bilgilendirme yapılıp, sürücülerde uyarıldı.



Okul önlerindeki çalışmaların önemli olduğuna değinen İlçe Belediye Başkanı Veysi Bingöl, " Çocuklar bizim canımız. Eğitimlerini her gün güvenli bir şekilde sağlayabilmeleri için belediye olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf etmeliyiz. İlçedeki sürücülerimizin de okul önlerinde yapılan çalışmalara hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA