Karlıova Belediyesinden esnafa maske
Karlıova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında esnafa maske dağıttı.
02.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:08
Karlıova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında esnafa maske dağıttı.
Belediye başkanı Veysi Bingöl'ün talimatıyla koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir uygulanıyor.
Bu kapsamda zabıta ekipleri esnafa maske dağıttı.
İlçede ayrıca kamu kurumları, iş yerleri ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.
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Kaynak: AA