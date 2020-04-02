Karlıova Belediyesinden esnafa maske Karlıova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında esnafa maske dağıttı.

Karlıova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında esnafa maske dağıttı.

Belediye başkanı Veysi Bingöl'ün talimatıyla koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir uygulanıyor.

Bu kapsamda zabıta ekipleri esnafa maske dağıttı.

İlçede ayrıca kamu kurumları, iş yerleri ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.

Kaynak: AA