HANÖNÜ, KASTAMONU (İHA) - Karlı yolları aşarak rahatsızlanan vatandaşı hastaneye yetiştirdiler

KASTAMONU - Kastamonu'nun Hanönü ilçesine kar kalınlığının 60 santimetreyi aştığı köyde mahsur kalan hasta, sağlık ve özel idare ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bölükyazı köyünde yaşayan 85 yaşındaki Tevfik Çorbacı, aniden rahatsızlanması üzerine 112 Acil İmdat Hattını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, bölgede kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiği köye ulaşmak için Hanönü İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Özel İdare ekipleri, kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı Bölükyazı köyünün yolunu açarak sağlık ekiplerini köye ulaştırdı. Köyde hastalanan Tevfik Çorbacı'yı evinden alan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastayı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.