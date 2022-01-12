Karlı yolda midibüsle çarpışan hafif ticari araçtaki karı- kocayı ölüm ayırdı - Haberler
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Karlı yolda midibüsle çarpışan hafif ticari araçtaki karı- kocayı ölüm ayırdı

Karlı yolda midibüsle çarpışan hafif ticari araçtaki karı- kocayı ölüm ayırdı
Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi - Haberler | Güncel

NİĞDE'de, kar nedeniyle kayganlaşan yolda midibüs ile çarpışarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Habip Yılmaz (53) yaşamını yitirdi, yanındaki eşi Fatma Yılmaz (46) ağır yaralandı.

NİĞDE'de, kar nedeniyle kayganlaşan yolda midibüs ile çarpışarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Habip Yılmaz (53) yaşamını yitirdi, yanındaki eşi Fatma Yılmaz (46) ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında merkeze bağlı Karatlı Kasabası çıkışında meydana geldi. Habip Yılmaz yönetimindeki 51 BK 107 plakalı hafif ticari araç, kar nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen Ali S.'nin kullandığı 51 BN 534 plakalı midibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç şarampole devrilerek takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Habip Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yanında bulunan eşi Fatma Yılmaz ise ağır yaralı olarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi - Son Dakika Haberleri

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