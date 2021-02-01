Karlı dağlarda yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi
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Karlı dağlarda yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi

01.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:21
Karlı dağlarda yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ve Şuhut ilçeleri sınırlarındaki Kumalar Dağı'nda yılkı atlarının kar üzerinde yiyecek arayışları görüntülendi.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ve Şuhut ilçeleri sınırlarındaki Kumalar Dağı'nda yılkı atlarının kar üzerinde yiyecek arayışları görüntülendi.

Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasında yer alan 1800 rakımlı Kumalar Dağı'nda kış çetin geçiyor. Özellikle beyaz örtü ve yılkı atlarının kar üzerinde yiyecek arayışları doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Yılkı atlarının kar üzerinde yiyecek arayışları doğa severler tarafından görüntülendi. Tek sıra halinde kar üzerinde bölgeden ayrılan yılkı atları, havalar ısındığında ovalara ve tarım alanlarına inebiliyor.


Karlı dağlarda yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi
Karlı dağlarda yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi
Karlı dağlarda yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI

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