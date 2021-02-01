Karla mücadele ekipleri yoldan çıkan minibüsteki yolcular ile bir hastanın yardımına yetişti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan kar nedeniyle Kulp ilçesinde yoldan çıkan bir minibüsteki yolcular ile Çermik ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın yardımına koştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan kar nedeniyle Kulp ilçesinde yoldan çıkan bir minibüsteki yolcular ile Çermik ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın yardımına koştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, dün Ergani, Dicle, Çüngüş, Çermik, Silvan, Hani, Kulp, Lice, Hazro ve Kocaköy'de etkili olan kar yağışının ardından harekete geçti.

634 kilometre yol ağında çalışma başlatan ekipler, 57 mahallenin yolunu ulaşıma açtı. Karla mücadele çalışmaları özellikle kentin yüksek kesimlerinde aralıksız sürüyor.

Yoldan çıkan minibüs ve hasta kurtarıldı

Ekipler, Çermik ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde aniden rahatsızlanan hastanın hastaneye ulaştırılması için kar nedeniyle kapanan yolu ulaşıma açtı.

Yoğun çalışmanın ardından ulaşılan hasta, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa nakledilerek Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kulp ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde ise yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıkan minibüsteki yolcuların yardımına ekipler yetişti.

Minibüs mahsur kaldığı yerden ekiplerin çabasıyla kurtarıldı.

Yolcular özverili çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı