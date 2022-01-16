Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde kapanan yollar İş makinesiyle yürütülen yol açma çalışması Kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı bölge Özel İdare çalışanlarından Hakan Çolak'ın konuşması MUŞ - Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 yerleşim biriminin yolu kapandı.
MUŞ (AA) - Tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde kapanan yollar
İş makinesiyle yürütülen yol açma çalışması
Kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı bölge
Özel İdare çalışanlarından Hakan Çolak'ın konuşması MUŞ - Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 yerleşim biriminin yolu kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.