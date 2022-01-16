Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde kapanan yollar İş makinesiyle yürütülen yol açma çalışması Kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı bölge Özel İdare çalışanlarından Hakan Çolak'ın konuşması MUŞ - Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 yerleşim biriminin yolu kapandı.

MUŞ (AA) - Tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde kapanan yollar

İş makinesiyle yürütülen yol açma çalışması

Kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı bölge

Özel İdare çalışanlarından Hakan Çolak'ın konuşması MUŞ - Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 yerleşim biriminin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

5 METRE KARDA, 1 KİLOMETRELİK YOLU 1,5 SAATTE AÇTILAR

5 METRE KARDA, 1 KİLOMETRELİK YOLU 1,5 SAATTE AÇTILAR

 Son dakika haberi: Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı

 TEM'de 12 araç birbirine girdi, bölgede uzun kuyruklarla oluştu

TEM'de 12 araç birbirine girdi, bölgede uzun kuyruklarla oluştu
AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Tipi ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde kapanan yollar İş makinesiyle yürütülen yol açma çalışması Kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı bölge Özel İdare çalışanlarından Hakan Çolak'ın konuşması MUŞ - Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 yerleşim biriminin yolu kapandı.

title