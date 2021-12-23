VAN (İHA) - Karla kaplı yollar 112'yi durduramadı

VAN Van'ın Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan hamile kadın, Bitlis'in Hizan ilçesinden Helikopter Ambulans ile Van Bölge ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğumu yaklaşan bir hasta için Bahçesaray Devlet Hastanesinden 112 Acil Çağrı Merkezine sevki bildirilen hasta, Van-Bahçesaray karayolunun kapalı olmasından dolayı Bitlis'in Hizan ilçesinden Helikopter Ambulans ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. 22 Aralık günü Bahçesaray Devlet Hastanesinden İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezine sevki bildirilen 33 yaşındaki Süheyla Alav için sağlık ekipleri seferber oldu. Kar yağışından kaynaklı Karabet Tünelinin kapalı olmasından dolayı karayolu ile gidemeyen ekipler, helikopter ambulans göndermeye çalıştı ancak olumsuz hava şartları helikopter ambulansın inişine izin vermedi. Anne ve bebeğinin hayati riski olduğundan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmesi için hasta, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden karayolu ile getirilmeye çalışıldı ancak Hizan karayolunun kar yağışı nedeniyle kapalı olmasından dolayı ambulans helikopter Ulubeyli Karakoluna iniş yapması için görevlendirildi. Sağlık personellerinin ve Mehmetçiğin özverili çalışması ile hasta Ulubeyli Karakolundan Helikopter Ambulans ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sağlandı.