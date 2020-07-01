Karkınçam'dan Vali Gürel'e ziyaret Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne daire başkanı olarak atanan Tarık Karkınçam'ı makamında kabul etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne daire başkanı olarak atanan Tarık Karkınçam'ı makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'in de hazır bulunduğu ziyarette Daire Başkanı Karkınçam ile makamında bir süre görüşerek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Vali Gürel, yeni görevinde başarılar diledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA