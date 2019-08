Karkamış Belediyesinin "Eğitim Gönüllüleri" faaliyete başladı

Karkamış Belediyesi tarafından kurulan Karkamış Eğitim Gönüllüleri ve Yardımlaşma Derneği faaliyetlerine başladı.

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, yaptığı açıklamada, ilçede ve çevre köylerde ekonomik zorluklardan dolayı eğitimine devam edemeyen ya da yeterli eğitim alamayan öğrencilerin, eğitim faaliyetlerinden daha iyi şartlarda yararlanmalarını sağlamak amacıyla Karkamış Eğitim Gönüllüleri ve Yardımlaşma Derneğini hayata geçirdiklerini belirtti.

Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya büyük önem verdiğini, bölgenin ve ülkenin yararına olacak her türlü projeyi desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Doğan, bölgedeki öğrencilerin eğitimlerine destek olarak, vatanına ve milletine bağlı bireylerin yetişmesine katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Doğan, bir toplumda yaşayan bireylerin eğitim ve kültür seviyesinin o toplumların gelişmesindeki temel yapı taşları olduğuna dikkati çekerek, "Her alanda donanımlı insan gücüne sahip toplumların, üstesinden gelemeyeceği sorun yoktur. Çağdaş, ilkeli ve gelişmiş ülkeler, eğitime verilen önem sayesinde dünyaya yön veren toplumlar haline gelmişlerdir. Kötülüklerin temelinde eğitimsizlik yatmaktadır. Bizlerde ilçemizi daha ileriye taşımak için yarınlarımız olan çocuklarımızın eğitimini önemsiyoruz." dedi.

Karkamış Eğitim Gönüllüleri ve Yardımlaşma Derneğine yapılacak bağışlar, ilçede ekonomik yetersizlikler sebebiyle eğitimine devam etmekte güçlük çeken dar gelirli ailelere de büyük katkı sağlayacağına değinen Doğan, şunları kaydetti:

"Karkamış ve Barak'ta dar gelirli vatandaşlarımızın çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çektiklerini tespit ettik. Özellikle çocuk sayısı fazla olan ailelerde bu tür sorunların daha sık yaşandığına şahit olunca, ilk iş olarak göreve geldiğimiz gün dernek çalışmalarımızı başlattık. Kurduğumuz dernek sayesinde öğrencilerimiz eğitim başta olmak üzere sosyal ve kültürel anlamda da kendilerini yetiştirme olanağına sahip olacak. Dernek, sadece öğrencilerimize para yardımı yapmakla kalmayacak. Bunun yanında tarih gezileri, kültürel etkinlikler ve kariyer buluşmaları da düzenleyerek çocuklarımızın ufkunun açılmasında da önemli görevler üstlenecektir. Şehirlerin ve ülkenin kalkınmasının yolu yerel yönetimdeki başarılı çalışmalardan geçmektedir. Sosyal belediyecilik çerçevesinde halkın istek ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaparak başta eğitim olmak üzere, kültür, sanat ve ekonomik anlamda da memleketimizin kalkınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Dernek yönetiminde, her mahalleyi temsilen köylerden ve ilçe merkezinden birer gönüllü üye yer alıyor.

Karkamış Eğitim Gönüllüleri ve Yardımlaşma Derneğinin başkanlık görevine Necmettin Zeki Cengiz'in getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA