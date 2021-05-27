Karısını hastanede çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karısını hastanede çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir - Haberler | 3. Sayfa

Karısını hastanede çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Kadıköy'de özel bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şüpheli G.M., "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karısını hastanede çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Kadıköy'de özel bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şüpheli G.M., "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kadıköy Göztepe'de bulunan özel bir hastanede geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarını eşinin çalıştığı hastaneye göz muayenesine getiren G.M. ile eşi Y.M. arasında tartışma çıktı. G.M. eşini çocuklarının gözü önünde yaralayarak kaçtı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen şüpheli G.M. savcılık sorgusunun ardından, "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli G.M. mahkemedeki sorgusunda, "Olay günü kızlarımı eşimin çalıştığı hastaneye göz muayenesi için götürdüm. Eşim orada fizik tedavi bölümünde yardımcı personel olarak çalışır. Olay gününden önce eşimle aramızda ufak bir tartışma olmuştu. Bundan dolayı eşim evi terk etmişti. Hastanede yanına gittik, eşim çocuklarımla ilgilendi. Daha sonra eşime 'biraz konuşalım' dedim. Ona 'Kendim için bir şey istemiyorum, sevgini de istemiyorum' dedim. O da bana 'Çok geç' dedi. Ben de çocukları alarak kafeteryaya gittim. Orada kayınpederimi aradım. Kendisine eşimle tartıştığımızı söyledim. 'Çocuklarımız için bizi barıştır' dedim. O da bana 'Oğlum sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Kızımın sevdiği dostu var, ondan bir türlü kopamadı' dedi. Bunun üzerine ben kendimi yitirdim. Kafeteryada gördüğüm bıçağı aldım. Eşimin yanına gittim. Kendisine sevgilisi olduğunu bunu babasından duyduğumu söyledim" dedi.

"Çocuklarım da olayı gördü"

Şüpheli ifadesinin devamında, "Kayınpederimi aradım, cevap vermeyince 'sen ara' dedim. O da 'arayamam' dedi. Kendisine 'bunu nasıl yaptın, bize nasıl kıydın' dedim. 'Bunu hak ettin' diye cevap verince elimdeki bıçakla yüzünü yaralamak istedim. O kendisini geriye doğru atınca yere düştü. Yere düştüğünde bıçağın boynuna geldiğini fark ettim. Sonra 'Doktor' diye bağırdım. O esnada çocuklarım da olayı gördü. Orada çalışan birkaç kişi eşimin yanına geldi, yardım ediyorlardı. Çocuklarımın yanına gittim, onlar benden kaçtı" diyerek hastaneden çıktığını ve taksiye bindiğini anlattı. Pişman olduğunu söyleyen şüpheli, "Böyle bir şey olmasını istemiyordum. Öfkeyle eşimin yüzünü yaralamak istemiştim" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Mahkemedeki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli, "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karısını hastanede çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Karısını hastanede çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Karısını hastanede çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Karısını hastanede çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gamze Erdemir

Apartmanın bodrum katındaki sandık içinde, bir kadına ait cansız beden bulundu
Apartmanın bodrum katındaki sandık içinde, bir kadına ait cansız beden bulundu
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çeken sapık yakalandı: Bir anlık hevesle yaptım
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çeken sapık yakalandı: Bir anlık hevesle yaptım
Talihsiz kadın, eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde acımasızca öldürüldü
Talihsiz kadın, eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde acımasızca öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karısını hastanede çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 21:20:06. #1.11#

title