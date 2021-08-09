Karısını bıçakla delik deşik ettikten sonra kendini astı

Bursa'da, kayınbiraderine mesaj attıktan sonra tartıştığı karısı Hatice Aslan'ı bıçaklayarak öldüren Talat Aslan, cinayetin ardından kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Bursa'da, kayınbiraderine mesaj attıktan sonra tartıştığı karısı Hatice Aslan'ı bıçaklayarak öldüren Talat Aslan, cinayetin ardından kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri yakınlarını sakinleştirmekte güçlük çekti.

Aile faciası, Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tartıştıkları iddia edilen karı koca, münakaşanın büyümesiyle kavgaya tutuştu. Öfkeli koca, kendini kaybederek, mutfaktan aldığı bıçakla karısı Hatice Aslan'ı defalarca bıçakladı. Talat Aslan, ardından evin içerisinde iple kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Mesajı alan kayınbiraderi, komşularına haber vererek, evi kontrol etmelerini istedi. Kapı açılmayınca, eve gelen yakınları, balkon camını kırıp içeri girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Fenalaşan yakınları polis ve sağlık ekiplerince teskin edilmeye çalışıldı. Olayın yaşandığı sokak üzerinde geniş güvenlik tedbiri alan polis, sokağa giriş ve çıkışları durdurdu. Olay yeri inceleme ekibi ve cumhuriyet savcısının kontrollerinin ardından Hatice ve Talat Aslan'ın cansız bedenleri Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Polis olayla alakalı geniş çaplı tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı