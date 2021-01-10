Kavga ettiği karısına boynuna ip geçirdiği fotoğrafını yollayarak intihar edeceğini söyleyince ortalığı ayağa kaldırdı
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Kavga ettiği karısına boynuna ip geçirdiği fotoğrafını yollayarak intihar edeceğini söyleyince ortalığı ayağa kaldırdı

10.01.2021 10:32 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:34
Kavga ettiği karısına boynuna ip geçirdiği fotoğrafını yollayarak intihar edeceğini söyleyince ortalığı ayağa kaldırdı

Bursa'da eşiyle kavga ettikten sonra iş yerine giderek boynuna ip geçirip, intihar fotoğrafını eşine yollayan adam, polisi ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye yardımıyla girilen iş yerinde, karısına intihar oyunu oynayan adamın alkolün etkisiyle uyuyakaldığı ortaya çıktı.

İlginç olay, merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. ile karısı Y.K., sabah saatlerinde evlerinde kavga etti. Evden çıkan S.K., Cumhuriyet Caddesi'ndeki ofisine geldi. Gece saatlerinde boynuna ip geçirerek karısı Y.K.'ya fotoğrafını yollayıp intihar edeceğini söyledi ve cep telefonunu kapattı.

İŞ YERİNE MERDİVENLE TIRMANDILAR

Kocası S.K.'ya ulaşamayan Y.K., durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerine gelen polis ekipleri, kapının açılmaması ve içeriden kilitli olması üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis eşliğinde merdiven ile iş yerine tırmanarak, açık olan pencereden içeriye girdi.

Kavga ettiği karısına boynuna ip geçirdiği fotoğrafını yollayarak intihar edeceğini söyleyince ortalığı ayağa kaldırdı

ALKOLÜN ETKİSİYLE UYUYAKALMIŞ

S.K.'nin aşırı alkolün etkisiyle uyuyakaldığı görüldü. S.K.'nin boynuna geçirip fotoğraf çekindiği ipin ise koltuğun üzerinde olduğu görüldü. Ekipler ile birlikte iş yerine giren Y.K.'nin şaşkın bakışları kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavga ettiği karısına boynuna ip geçirdiği fotoğrafını yollayarak intihar edeceğini söyleyince ortalığı ayağa kaldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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