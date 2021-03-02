Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi
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Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi

02.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:02

Evli ve bir çocuk annesi kadın, eşinin 20 yaş büyük olan evli kuzeni ile kaçtı. Bir çocuğunun annesi olan eşini bulmak için Esra Erol'dan yardım isteyen Okan isimli genç, yasak aşk yaşayan eşinin sözlerini duyunca canlı yayında stüdyoyu birbirine kattı.

Son dönemlerde ilginç hikayelere sahne olan Esra Erol'un programında yine ortalık karıştı. Okan Gölbaşı isimli kişi, 6 yıldır evli olduğu Özlem Gölbaşı'nın kuzeniyle kaçması üzerine Esra Erol'un programına başvurdu. Esra Erol da ekibiyle birlikte ciddi bir gayret ortaya koyarak kuzeniyle kaçan kadını kısa sürede buldu.

5 yaşında bir de çocukları olan çiftin canlı yayında karşılaşması ise olaylı oldu. Kendisini terk edip kuzenine kaçan karısını açıklamalarına dayanamayan koca, bir anda öfke patlaması yaşadı ve karısına saldırdı. Olan biten karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Esra Erol da apar topar reklama gitmek zorunda kaldı.

ÖZLEM VE OKAN ARASINDA NE YAŞANDI?

Özlem Gölbaşı akrabası olan Okan Gölbaşı ile 6 yıl önce evlendi. Çiftin 5.5 yaşında bir çocukları vardı. Köyüne giden Özlem Gölbaşı, orada kabak toplarken hem kendisinin hem eşinin kuzeni olan kendisinden 20 yaş büyük Alper Vural ile aşk yaşamaya başladı. Bu gizli ilişki 1 yıl sürdü. Her ikisi de evliydi ve her ikisinin de bir çocukları var.

Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi
Özlem Gölbaşı ve Alper Vural

KARISI EVLAT ACISI YAŞARKEN O YASAK AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Alper Vural da akrabası olan Firdevs Vural ile evliydi. Firdevs Vural 2019 yılında büyük bir yıkım yaşamış ve 2 çocuğunu birden kaybetmişti. O çocuklarının acısını taşırken, kocası kuzeni olan Özlem'le o dönemde yasak aşk yaşamaya başladı.

Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi

OĞLUNU ALIP KUZENİNE KAÇTI

12 Şubat 2021 tarihinde Özlem Gölbaşı, 5.5 yaşındaki çocuğunu da alarak kuzeni Alper Vural ile kaçtı. Karısını bulamayan koca Okan Gölbaşı soluğu Esra Erol'da aldı. Ünlü sunucu araştırmaları sonucunda Özlem Gölbaşı'nı bulup canlı yayına çıkarttı.

Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi
Haber Yorumları (22)
MURAT ARSLAN: evet rezillik ama unuttuğunuz birşey var para para para reyting olunca herşey mübah olur :D:D:D
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VATANDAŞ: Eğitim seviyesi düştükçe bu programlara ilgi artmaya başladı,acil olarak köy endustirileri açılmalı lise diploma zorunluluğu getirilmeli,oy kullanma için lise diploma şartı gerekli
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DADAŞ: BULUNMAYANLARI BULAN ESRA VE MÜGE VAR NASIL BİR İŞ ANLAMIYORUM DEVLETİN KOLLUK KUVVETLERİ NE İŞ YAPAR BU KADINLAR KİM VE BUNLARA BU YETKİYİ KİM VERİYOR AYRICA BU AHLASIZLIKLARINDA CEZASI OLMASI GEREKMİYORMU
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