Karısı ile tartıştı kadınlar tepki gösterdi
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Karısı ile tartıştı kadınlar tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karısı ile tartıştı kadınlar tepki gösterdi

Gaziantep'te sokak ortasında evli oldukları ileri sürülen bir çift tartıştı.

Gaziantep'te sokak ortasında evli oldukları ileri sürülen bir çift tartıştı. Sokaktan geçen kadınlar duruma tepki gösterince kadın, kocası olduğu ileri sürülen şahsın aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Şiddet uygulandığı iddia edilen kadına yardım etmek isteyen kadınlar ise "kurban olayım dur gitme" diyerek kadını ikna etmeye çalıştı.

Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerinden olan Kalealtı mevkisinde evli oldukları ileri sürülen bir çift tartışmaya başladı. kadının elinden telefonu alan şahıs, az ilerideki kamyonetine binerken kadın da telefonunu almak için kocasının yanına gitti. O esnada İHA kameraları tarafından görüntülenen olayda erkek şahıs, kadına şiddet uyguladığı yönündeki iddiaları soran muhabire küfür ve hakaretler savurarak tepki gösterdi. Bunun üzerine şiddete uğradığı ileri sürülen kadın ise şahsın eşi olduğunu ve şiddet uygulanmadığını söyleyerek, erkek şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Kadının da kamyonete binmesinin ardından tartıştığı ileri sürülen çift kamyonetle olay yerinden uzaklaşmak istedi.

Olayı gören kadınlar ise hareket eden kamyonete yaklaşarak durdurmaya çalıştı. kadınlardan biri kamyonetin kasasına vurarak, aracı durdurmaya çalışırken, diğeri ise cama vurarak, "Kurban olayım dur gitme" diyerek kadını ikna etmeye çalıştı.

Polisi de aradıklarını belirten kadınlar, bir süredir şahsın kadın ile tartıştığını ileri sürerek tepki gösterdi. Polisi aradıklarını belirten kadınlar ise aracın uzaklaşmasının ardından tekrar telefonla 155 polis imdat hattını arayarak, aracın plakasını ve gittiği yönün bilgisini ihbar etti. - GAZİANTEP

Karısı ile tartıştı kadınlar tepki gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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